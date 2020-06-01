В Верхней Пышме разыскивают пропавшего свердловчанина

20:12 | 17.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Верхней Пышме разыскивают Гаева Юрия Александровича, пропавшего вчера, 16 июня, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Мужчине 36 лет. Его рост 175 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Гаева, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»