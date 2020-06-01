Павел Погребняк поблагодарил Екатеринбургских врачей за качественную и квалифицированную медпомощь

20:00 | 17.06.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футболист ФК «Урал» Павел Погребняк поблагодарил врачей 14-ой больницы Екатеринбурга, в которой проходил лечение от коронавируса, за качественную и квалифицированную медицинскую помощь.



Как рассказали в пресс-службе уральского клуба, нападающий вручил врачам подарки от клуба. Медики получили холодильник, футболку с автографами игроков и билеты на матч с «Рубином», который состоится 20 июня.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»