10 млн средств индивидуальной защиты и дезинфекции отправят на избирательные участки в Свердловской области

19:50 | 17.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На избирательные участки, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию России отправят 10 миллионов единиц средств индивидуальной защиты и дезинфекции, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Всего на участки поступит порядка 75 тонн перчаток, масок, сантайзеров, защитных экранов, халатов, бесконтактных термометров, контейнеров для утилизации использованных средств и других материалов. Каждому участнику голосования будут выдавать маски, перчатки и индивидуальные ручки, а все поверхности будут регулярно обрабатывать антисептиками.



«Мы все будем немного похожи на врачей в определенный период времени, но тем не менее главная и основная задача – это безопасность как участников голосования, так и всех присутствующих на избирательных участках. Волонтеры будут одеты в халаты, им выдадут маски и индивидуальные защитные экраны. Все средства защиты приобретены с расчетом на то, что их необходимо менять каждые два часа. Мы за безопасное голосование», – сказала заместитель председателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.



Кроме того, для трудящихся на участках было закуплено 30 тысяч литров бутилированной воды.



Напомним, что в день голосования в Свердловской области будет работать более 2,5 тысяч участков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»