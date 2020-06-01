Прокуратура проводит проверку в связи с нападением на 4-летнего ребенка стаи бездомных собак в Нижнем Тагиле

19:31 | 17.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о нападении на 4-летнего мальчика стаи собак.



По предварительной информации, инцидент случился во дворе дома на улице Аганичева, 10. К счастью, собак удалось отогнать матери мальчика. Ребенок испытал сильный испуг, но телесных повреждений не получил.



«В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак. Будет установлено, заключен ли муниципалитетом контракт на отлов безнадзорных животных. При наличии действующего контракта прокуратура даст правовую оценку работе организации-подрядчика по исполнению его условий», - сказали в прокуратуре.



По результатам проверки при наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»