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18:47 | 17.06.2020
Фото: pskov.sm-news.ru
В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в многомиллионном мошенничестве
Гражданка занималась постановкой на льготную очередь и получение жилья в рамках целевой программы жителей города. Также она обещала своим клиентам путевки в детские оздоровительные лагеря. Всего на счету свердловчанки 19 эпизодов незаконной деятельности. Похищенными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.
В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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