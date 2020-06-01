В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в многомиллионном мошенничестве

18:47 | 17.06.2020

Фото: pskov.sm-news.ru

В Екатеринбурге в суд передали уголовное дело о многомилионном мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, суммарный ущерб от противоправных действий обвиняемой женщины превысил 6 млн рублей.



Гражданка занималась постановкой на льготную очередь и получение жилья в рамках целевой программы жителей города. Также она обещала своим клиентам путевки в детские оздоровительные лагеря. Всего на счету свердловчанки 19 эпизодов незаконной деятельности. Похищенными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.



В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»