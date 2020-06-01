Жительнице Кушвы назначили 8 месяцев ограничения свободы за сбыт алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности

18:38 | 17.06.2020

Фото: medicaldaily.com

В Кушве свердловчанку приговорили к 8 месяцам ограничения свободы за хранение в целях сбыта и сбыт алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Женщина приобрела не менее 1 330 мл жидкости, имеющей в составе токсичные примеси в виде ацетона, изобутилацетата, 2-бутанона и керосина. В один из дней она сбыла 430 мл жидкости за 100 рублей, после этого её противоправную деятельность прекратили.



Теперь в течение 8 месяцев свердловчанке нельзя будет покидать постоянное место жительства в период с 23:00 до 06:00, а также выезжать за пределы Кушвинского городского округа без согласия специализированного госоргана.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»