В Екатеринбургской епархии молятся о вразумлении схиигумена Сергия

18:17 | 17.06.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали о ситуации, сложившейся вокруг Среднеуральского женского монастыря. Священники призвали молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы на следующем заседании церковного суда он исправился и покаялся.



В церковном суде считают, что схиигумен, обвиняемый в канонических наругениях должен иметь возможность оправдаться и пересмотреть свои заблуждения, однако в настоящее время он оказывает непослушание священноначалию.



Напомним, что в связи со сложившейся обстановкой настоятельница монастыря игумения Варвара (Крыгина) временно оставила его территорию.



В Епархии подчеркули, что Церковные Таинства совершенные схиигуменом Сергием в настоящее время будут являться недействительными и безблагодатными.



«Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил Церкви», - добавили в пресс-службе Епархии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»