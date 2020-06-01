В Нижнем Тагиле начался демонтаж трубы на Черноисточинском пруду

17:37 | 17.06.2020

Фото: v-tagile.ru

В Нижнем Тагиле по поручению Министерства природы «Водоканал-НТ» начал демонтаж трубы для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд, передает агентство «Между строк» со ссылкой на предприятие.



Отмечается, что из шламонакопителя будут удалены все осадки, после чего его рекультивируют.



В Свою очередь, в департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что работы по демонтажу трубы идут по плану – уже заключен контракт с ООО «Уралгеопроект» на проектные и изыскательные работы. Их планируется завершить к концу июня.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»