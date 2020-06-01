Уральские таможенники пресекли вывоз более 600 тонн контрафактных сигарет

17:15 | 17.06.2020

Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбурге возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12. КоАП РФ (производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации).



Фуру с контрафактным товаром уральские таможенники остановили на российско-казахской границе. В грузовом автомобиле были обнаружены 605 килограммов табачной продукции – более 22 тысяч пачек сигарет – торговых марок «Максим», «Корона», «ФЭСТ», «CREDO» на общую сумму более двух миллионов рублей. Правонарушители планировали реализовать товар в Петропавловске.



В отношении задержанных возбуждено дело об административном нарушении. Злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.



«С начала года мобильными группами таможен Урала выявлено 6 фактов ввоза и один факт вывоза табачной продукции. Свыше 30 тысяч сигарет не имели специальных (акцизных) марок», – пояснил заместитель Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»