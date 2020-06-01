Новости дня
17:15 | 17.06.2020
Фото: Уральское таможенное управление
Уральские таможенники пресекли вывоз более 600 тонн контрафактных сигарет
Фуру с контрафактным товаром уральские таможенники остановили на российско-казахской границе. В грузовом автомобиле были обнаружены 605 килограммов табачной продукции – более 22 тысяч пачек сигарет – торговых марок «Максим», «Корона», «ФЭСТ», «CREDO» на общую сумму более двух миллионов рублей. Правонарушители планировали реализовать товар в Петропавловске.
В отношении задержанных возбуждено дело об административном нарушении. Злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«С начала года мобильными группами таможен Урала выявлено 6 фактов ввоза и один факт вывоза табачной продукции. Свыше 30 тысяч сигарет не имели специальных (акцизных) марок», – пояснил заместитель Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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