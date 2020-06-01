В свердловском селе горел частный жилой дом

16:34 | 17.06.2020

Фото: yandex.com

Сегодня утром в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа на площади 64 квадратных метра горел частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:02 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар тушили три спецмашины и 10 спасателей, в том числе местная добровольная пожарная дружина.



Все работы на месте происшествия завершились в 14:37 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»