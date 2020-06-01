В Свердловской области на коронавирус обследовались более 400 тысяч человек

16:23 | 17.06.2020

Фото: aspirationsaccountancy.co.uk

По данным на 17 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8620 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8011 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 433729. Обследовано всего 403363 человека.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 016 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»