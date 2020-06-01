В Свердловской области сотрудник «Почты России» похитил из кассы более 100 тысяч рублей

16:10 | 17.06.2020

Фото: twitter.com

Под Талицей возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



В ходе плановой проверки отделения почтовой связи Баженовское Талицкого почтамта на соблюдение требований федерального законодательства сотрудники прокуратуры выяснили, что начальник почтового отделения с января по май систематически похищал из кассы денежные средства. Общая сумма ущерба организации превысила 101 тысячу рублей.



Прокуратура района направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По данным материалам оперативники возбудили уголовное дело.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»