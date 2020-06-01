На трех перекрестках в Нижнем Тагиле водители будут ездить по новой схеме

15:32 | 17.06.2020

Фото: youwebcams.org

С 18 июня еще на трех перекрестках Нижнего Тагила изменится работа светофоров. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.



Речь идет о пересечениях улиц Победы – Пархоменко, Карла Маркса – Вязовская, Балакинская – Красных Зорь. Для пешеходов была организована отдельная фаза для перехода проезжей части: теперь они смогут перейти дорогу в то время, как транспортные средства будут их пропускать.



Напомним, ранее разделение потоков пешеходов и автомобилей было введено еще на шести перекрестках Нижнего Тагила.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»