В Свердловской области могут разрешить продавать алкоголь до 21:00

14:46 | 17.06.2020

Фото: zen.yandex.tj

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался вернуть прежнее время продажи спиртного в регионе, однако он отметил, что депутаты предложили смягчить ограничительные меры и установить в качестве верхней временной планки 21:00 по местному времени. Об этом глава региона заявил в своем Instagram.



«Мониторинг говорит о том, что эта мера профилактики принесла немало пользы — меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам. Пока в условиях особого режима мы эти ограничения сохраним. Дальше будем обсуждать. Сегодня и депутаты этой темой занимаются, и наши профильные ведомства. Есть, например, предложение в качестве верхней временной планки установить 21:00, после которых купить спиртное будет нельзя до 10 утра. Но окончательного решения по этому поводу пока нет», — заявил губернатор.



Напомним, сейчас продажа алкоголя в регионе запрещена после 19:00 по местному времени



Добавим, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 016 зараженных COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса на сегодняшний день составляет 0,81.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»