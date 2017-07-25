В Екатеринбурге закроют движение троллейбусов по улице Крауля

14:18 | 17.06.2020

Фото: eanews.ru

ЕМУП «Гортранс» закроет движение троллейбусов по улице Крауля от остановки «Институт связи» до станции «Крауля» в обоих направлениях в связи с проведением ремонта тепломагистрали. Работы продлятся с 00:00 по местному времени 19 июня до 05:00 по местному времени 22 июня.



В течение указанного времени изменятся схемы движения троллейбусных маршрутов:

– № 3: Веер – улица Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – улица Якова Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – улица Посадская – станция Посадская;



– № 15: Станция Ботаническая – улица Родонитовая – улица Крестинского – улица Белинского – Центральная гостиница – улица Родонитовая – улица Розы Люксембург – улица Чапаева – улица Фрунзе – улица Белинского – улица Крестинского – станция Ботаническая.



Просим екатеринбуржцев быть внимательными и выбирать маршрут заранее.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»