Оставшиеся из-за коронавируса за границей свердловчане вернулись домой

14:04 | 17.06.2020

Фото: achit-news.ru

С начала пандемии коронавируса из-за границы было эвакуировано 900 жителей Свердловской области. На этой неделе на Средний Урал вернулись дети из Швейцарии, проходившие там лечение, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«На этой неделе домой смогли вернуться дети, проходившие лечение от онкологии в Швейцарии. Вместе с МИД России и властями Москвы мы организовали для них рейс, чтобы они смогли восстанавливаться уже дома, в кругу близких людей. Всего за время пандемии было организовано 75 вывозных рейсов для 900 жителей Свердловской области и более 300 иностранцев», – отметил глава региона.



В то же время свердловские власти помогают выехать за границу тем, кому это крайне необходимо: «Мы помогаем уральцам, которым было необходимо срочно вылететь за рубеж на лечение, как правило, с маленькими детьми. Действовать в таких случаях надо очень быстро, часто приходится решать вопросы в ручном режиме. Так 9 июня был организован вылет ребенка в сопровождении матери для срочной госпитализации в одной из итальянских клиник, где он сейчас проходит лечение. В этом случае нам очень помогли, в частности, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Сергей Разов и почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино. Очень признателен всем участникам этой большой и очень сложной работы», – написал Куйвашев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»