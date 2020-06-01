Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,81 балла

13:40 | 17.06.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,8 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 14 июня –254; 15 июня – 233; 16 июня – 231; 17 июня – 227. Сумма – 945.



Дата – количество заболевших: 10 июня – 284; 11 июня – 312; 12 июня – 320, 13 июня – 245. Сумма – 1161.



Rt – 945/1161=0,813



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 016 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»