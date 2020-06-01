Свердловчанин подозревается в нападении на сотрудников полиции с отверткой

13:22 | 17.06.2020

Фото: mvestnik.ru

Следственный отдел по Кировграду возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Верхнего Тагила, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).



Инцидент произошел 28 мая. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый попытался нанести удары оперативнику уголовного розыска и полицейскому-кинологу отверткой. Такое поведение было вызвано попытками прибывших по вызову правоохранителей задержать дебошира.



На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»