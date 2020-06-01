Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом

12:59 | 17.06.2020

Фото: sochi-express.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 57 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 10 016 случаев заражения (+227 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 88 человек, в среднем –627, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 188 человек, всего в регионе врачи вылечили 4657 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»