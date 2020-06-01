Уральские врачи вылечили еще 188 пациентов с Covid-19

12:56 | 17.06.2020

Фото: yandex.kz

По данным на 17 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 188 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 4657.



Напомним, в Свердловской области выявлены 10 016 случаев заражения (+227 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 88 человек, в среднем –627, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано три новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 57).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»