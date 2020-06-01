В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 162 человека

12:48 | 17.06.2020

Фото: tverlife.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 162 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 227 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 188 человек, скончались - три человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 10 016 человек. По выздоровлению выписаны 4657 человек, скончались – 57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»