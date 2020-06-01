В России выявили еще 7843 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 036 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.