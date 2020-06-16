Житель Новоуральска оштрафован на 800 тысяч рублей за торговлю контрафактным алкоголем

12:14 | 17.06.2020

Фото: molva33.ru

В Новоуральске осужден житель города Сергей Лузин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).



Будучи индивидуальным предпринимателем, Лузин вступил в преступный сговор с неизвестным, в соответствии с которым планировалось продавать немаркированную алкогольную продукцию и алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками на территории Свердловской области.



В Новоуральске злоумышленники заключили договор аренды части здания склада на период с апреля 2017 года по февраль 2018 года. В период с февраля по декабрь 2018 года Лузин приобрел контрафактную алкогольную продукцию: 9 555 бутылок водки, 1 441 бутылку коньяка, 6 бутылок чачи, 1 бутылку бренди – на общую сумму свыше 2,6 миллионов рублей. Затем на арендованном грузовике товар был доставлен на склад, где впоследствии и хранился. Сообщники продавали алкоголь по ценам, ниже установленных законом минимальных розничных цен продажи алкогольной продукции., отметили в прокуратуре Свердловской области.



Лузин продал последнюю партию алкогольной продукции 3 декабря 2018 года на сумму свыше 34,5 тысяч рублей. В этот же день всю продукцию изъяли сотрудники полиции.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении сообщника подсудимого выделено с отдельное производство.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»