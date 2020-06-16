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11:15 | 17.06.2020

Фото: stv24.tv

В Екатеринбурге предприятие задолжало работникам более 8,5 миллионов рублей

Судебные приставы Кировского районного отделения Екатеринбурге УФССП России по Свердловской области добились оплаты труда для сотрудников предприятия по эксплуатации силового электрооборудования на объектах энергетики.

Уточняется, что организация задолжала 119 сотрудникам заработную плату в размере более 8,5 миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества и транспортных средств. В результате предпринятых мер работодатель погасил задолженность перед работниками в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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