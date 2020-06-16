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09:10 | 17.06.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке под Нижним Тагилом горел частный жилой дом
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:58 по местному времени. На вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Все работы на месте происшествия завершились в 07:51 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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