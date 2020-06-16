В поселке под Нижним Тагилом горел частный жилой дом

09:10 | 17.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в поселке Запрудный под Нижним Тагилом горел частный жилой дом. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:58 по местному времени. На вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 07:51 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»