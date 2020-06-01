В августе в Свердловской области начнется капитальный ремонт Серовского тракта

21:05 | 16.06.2020

Фото: grozniy.bezformata.com

Капитальный ремонт Серовского тракта в Свердловской области начнется в августе. Согласно данным портала госзакупок, на работы из бюджета региона потратят 155,2 миллиона рублей.



Ремонт будет проходить в районе Невьянского ГО, на участке 270-290 км и 273-300 км автодороги Екатеринбург- - Нижний Тагил - Серов. Работы будут вестись почти два года: с 17 августа 2020 года по 20 сентября 2022 года.



Подрядчика планируется определить 29 июня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»