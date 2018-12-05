В октябре в Екатеринбурге пройдет строительный форум 100+TechnoBuild

20:49 | 16.06.2020

Фото: forum-100.ru

В Екатеринбурге с 6 по 8 октября пройдет VII международный строительный форум 100+TechnoBuild, даты проведения утвердил глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



«Крупный строительный форум и выставка в Екатеринбурге, которые проходят при поддержке Минстроя России, зарекомендовали себя как отличная платформа для обсуждения нашим профессиональным сообществом актуальных вопросов развития строительной отрасли, преображения наших городов, как площадка для обмена опытом и лучшими международными практиками. Особое место мы уделяем внедрению информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла в строительстве и созданию «умных» городов», – сказал Якушев.



В рамках форума на площадке центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится 90 мероприятий, к участию приглашены 350 спикеров. Свое участие подтвердили ведущие зарубежные эксперты, такие как партнер Snøhetta, управляющий директор Snøhetta Design Мартин Гран, представитель ассоциации World Urban Parks Гила Пеньялос и китайский архитектор Ма Яньсуна.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»