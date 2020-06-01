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20:08 | 16.06.2020
Фото: Е1
Журналисты подписывают обращение в защиту Максима Шибанова
«Мы, журналисты и редакторы екатеринбургских, уральских, российских средств массовой информации, выражаем несогласие с позицией Максима Румянцева, который именует себя журналистом. Мы не считаем его своим коллегой и отказываемся признавать его деятельность как журналистскую.
Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию.
Сейчас в Верх-Исетском суде г. Екатеринбурга слушается уголовное дело Максима Шибанова, которого обвиняют в умышленном причинении Румянцеву вреда здоровью средней тяжести. Мы считаем это уголовное дело несправедливым и надуманным, позицию Румянцева лживой, а его деятельность — общественно опасной и заслуживающей осуждения.
Мы выражаем солидарность с Максимом Шибановым и обращаемся к суду с просьбой оправдать его.
К сожалению, история Максима Шибанова — не единственный случай, когда Максим Румянцев вел себя подобным образом, намеренно провоцируя людей оскорблениями. Это поведение, не имеющее отношения к журналистике», - сказано в тексте обращения.
На момент публикации под документом подписались 115 журналистов различных СМИ: «Вечерние Ведомости», ZNAK.COM, «Эхо Москвы - Екатеринбург», Е1.RU, 66.RU, «РБК-Екатеринбург», «Коммерсантъ-Урал», «Комсомольская правда - Екатеринбург», «Новый День», «Новая газета», ГТРК «Урал», «Между строк», «Типичный Екатеринбург», «ФедералПресс», tochkanews.ru, «Правда УрФО», «Ревдинский Рабочий», «Четвертый канал», ОТВ, «Студия-41», «Деловой квартал», JustMedia.ru, а также члены Союза журналистов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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