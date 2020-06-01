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19:55 | 16.06.2020
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин
Минпромторг поддержал инициативу уральского депутата о поддержке аффинажных предприятий
«Инициатива родилась потому, что обладая крупнейшими в мире аффинажными мощностями для переработки лома цветных металлов в виде 11 заводов (три из них - в Свердловской области), наша страна в десять раз отстает от мирового лидера в этой сфере Швейцарии, в которой расположено всего четыре аффинажных завода. Основная причина в том, что в РФ необходимо платить ввозной НДС, чего нет в Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в других странах - переработчиках золота», – напомнил парламентарий.
Минпромторг России оценил инициативу в части отмены НДС на импортное сырье драгоценных металлов, отметив, что ввиду высокой удельной стоимости сырья, содержащего драгоценные металлы, в себестоимости продукции, значительные суммы финансовых средств предприятий замораживаются на длительный период и, таким образом, выбывают из процесса воспроизводства.
«Текущее налоговое законодательство ограничивает финансовые возможности предприятий, наличие НДС по ставке 20% влечет к экономической нецелесообразности приобретения как импортного сырья (содержащего драгоценные металлы), так и банковских слитков, что приводит к снижению ликвидности драгоценных металлов, невозможности загрузки производственных мощностей аффинажных предприятий, что в свою очередь негативно отражается на показателях несырьевого неэнергетического экспорта и развитии промышленности в целом», – отмечено в отзыве на законопроект.
В Минпромторге добавляют, что в настоящее время производственные мощности российских аффинажных предприятий по золоту составляют 900 тонн/год, а суммарный уровень загрузки мощностей не превышает 35%.
«Вообщем, Денис Мантуров - наш союзник в этой инициативе. Теперь ждем позиции более консервативного в этих вопросах Минфина. После выхода со своего коронавирусного больничного планирую встречу на эту тему», – рассказал Дмитрий Ионин.
© «Вечерние ведомости»
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