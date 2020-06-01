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19:39 | 16.06.2020

Фото: bestlj.ru

В Свердловской области в Год памяти и славы откроется выставка, посвященная разведчику Николаю Кузнецову

В Год памяти и славы в Свердловской области в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» будет представлена выставка, посвященная герою Великой Отечественной войны разведчику Николаю Кузнецову, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

Планируется, что интерактивная экспозиция откроется 24 июня, в день проведения Парада Победы.

«Кузнецов круче Джеймса Бонда. Это реальный человек, а не персонаж боевика. Советский разведчик, владевший несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР», – сказала директор мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» Наталья Прошина.

Экспозицию подготовила музейная фирма Kvorning Design & Communication из Дании.

Открытие выставки жители Урала смогут увидеть в онлайн-трансляции в официальной группе парка «Россия – Моя история» «Вконтакте».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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