Новости дня
19:00 | 16.06.2020
Фото: fc-ural.ru
ФК «Урал» пригласил врачей больницы №14 на матч 20 июня
Кроме того, завтра, 17 июня, футболист совместно с другими игроками команды посетит больницу и вручит сотрудникам подарки за оперативную и квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним, 20 июня после долгого перерыва из-за эпидемических ограничений «Урал» проведет встречу с «Рубином».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:48 | 16.06.2020
Из-за фото листовок против поправок в Конституцию уральского журналиста попросили написать объяснительную
20:49 | 16.06.2020
В октябре в Екатеринбурге пройдет строительный форум 100+TechnoBuild
20:08 | 16.06.2020
Журналисты подписывают обращение в защиту Максима Шибанова
19:55 | 16.06.2020
Минпромторг поддержал инициативу уральского депутата о поддержке аффинажных предприятий
19:39 | 16.06.2020
В Свердловской области в Год памяти и славы откроется выставка, посвященная разведчику Николаю Кузнецову
19:12 | 16.06.2020
Жуткое ДТП на трассе М5 у Юрюзани в Челябинской области. Двое погибших, семь раненых
19:00 | 16.06.2020
ФК «Урал» пригласил врачей больницы №14 на матч 20 июня
18:33 | 16.06.2020
Крематорий может появиться в Перми через полтора года
18:27 | 16.06.2020
В Екатеринбурге в пожаре пострадали 2 человека
18:19 | 16.06.2020
Ключевой темой на комитете по экономическому развитию стала транспортная реформа в Перми
18:17 | 16.06.2020
Сотрудникам банно-прачечного комбината в Свердловской области выплатили задолженность по заработной плате в размере 400 тысяч рублей
18:08 | 16.06.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится более 35 тысяч граждан
18:05 | 16.06.2020
В Перми в рамках нацпроекта дороги ремонтируются с опережением графика
17:40 | 16.06.2020
На Среднем Урале провели 10 498 исследований проб на коронавирус
17:23 | 16.06.2020
РМК выделила 4,4 миллиона рублей на поддержку детских проектов
17:21 | 16.06.2020
Депутаты рассмотрят вопрос о налоговых льготах для пермских предпринимателей и арендодателей
17:03 | 16.06.2020
На свердловских водоемах закончился запрет на ловлю рыбы
16:25 | 16.06.2020
Мэр Екатеринбурга ответит на вопросы горожан в онлайн-режиме
15:57 | 16.06.2020
На Средний Урал надвигаются грозы и дожди
15:42 | 16.06.2020
Пермь и Пермский край присоединятся к Всероссийской минуте молчания
15:28 | 16.06.2020
В Березовском возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы
15:03 | 16.06.2020
В столице Урала закрывают движение по улице Народного Фронта
14:40 | 16.06.2020
В Екатеринбурге открыли еще один парк для прогулок
13:52 | 16.06.2020
Житель Алапаевска попросил губернатора открыть бани
13:30 | 16.06.2020
Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова
13:11 | 16.06.2020
В уральской столице осудят экс-замглавы свердловского УФССП
12:53 | 16.06.2020
В Пермском крае запущен третий мусоросортировочный комплекс