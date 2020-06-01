ФК «Урал» пригласил врачей больницы №14 на матч 20 июня

19:00 | 16.06.2020

Фото: fc-ural.ru

Футболисты «Урала» пригласили врачей больницы №14, в которой проходил лечение заболевший коронавирусом игрок Павел Погребняк, на матч 20 июня, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Кроме того, завтра, 17 июня, футболист совместно с другими игроками команды посетит больницу и вручит сотрудникам подарки за оперативную и квалифицированную медицинскую помощь.



Напомним, 20 июня после долгого перерыва из-за эпидемических ограничений «Урал» проведет встречу с «Рубином».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»