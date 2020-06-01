Сотрудникам банно-прачечного комбината в Свердловской области выплатили задолженность по заработной плате в размере 400 тысяч рублей

18:17 | 16.06.2020

Фото: pskov.sm-news.ru

По требованию прокуратуры в Богдановиче сотрудникам МУП «Банно-прачечный комбинат» погасили задолженность по заработной плате. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, всего работникам выплатили более 400 тысяч рублей.



Задолженность перед 16 сотрудниками сформировалась в период за апрель-май 2020 года.



«С целью восстановления трудовых прав работников, нарушенных невыплатой заработной платы, прокуратура в адрес руководителя предприятием внесла представление», - сказали в прокуратуре.



В настоящее время нарушения трудового законодательства на предприятии устранены.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»