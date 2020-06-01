Новости дня
18:08 | 16.06.2020
Фото: odessa-life.od.ua
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится более 35 тысяч граждан
Напомним, что на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 9789 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Березовском.
4469 пациентов уже здоровы и выписаны из больниц.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится более 35 тысяч граждан
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