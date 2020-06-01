Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится более 35 тысяч граждан

18:08 | 16.06.2020

Фото: odessa-life.od.ua

35606 граждан находятся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 9789 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Березовском.



4469 пациентов уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»