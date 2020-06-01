Полицейские Екатеринбурга рассказали, как обезопасить себя от квартирных краж

17:24 | 16.06.2020

Фото: yourgrange.co.uk

Сотрудники правоохранительных органов поделились с екатеринбуржцами советами о том, как обезопасить себя от квартирных краж. Прежде всего полицейские обращают внимание горожан на то, что любители чужого имущества постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан.



Так, злоумышленники во время проникновения в квартиры и краж используют современную технику, мобильную и радиосвязь, а также приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запирающих устройств.



Отмечается, что для проникновения в жилища воры используют различные способы: взламывают двери, проникают через форточки, окна, балконы, подбирают ключи к замкам и так далее.



Чтобы обезопасить себя от квартирной кражи, правоохранители рекомендуют не рассказывать о своих доходах и покупках даже близким знакомым, которые сами того не подозревая, порой могут стать наводчиками для вора. Также необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на различные телефонные звонки и звонки в дверь.



Кроме того, рекомендуется обращать внимание на подозрительных незнакомцев, которых можно встретить около дома, в подъезде или на лестничной площадке. Следует запомнить их приметы, а также поинтересоваться, к кому из жильцов они пришли. Также следует установить надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры, необходимо закрывать двери на замок.



Помимо этого, следует установить дружеские отношения с соседями и попросить их тоже быть наблюдательными и бдительными. Можно познакомиться с пенсионерами, проживающими в доме, которые, как правило, знают о всем, что происходит в доме и во дворе.



– Полиция Екатеринбурга призывает граждан быть внимательными к сохранности своего жилья, всегда оказывать содействие полиции в раскрытии квартирных краж. Если Вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, обращайтесь в органы внутренних дел, – добавили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»