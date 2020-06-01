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17:03 | 16.06.2020

Фото: artfile.ru

На свердловских водоемах закончился запрет на ловлю рыбы

На водоемах Среднего Урала завершился запрет на ловлю рыбы. Напомним, что на некоторых водоемах области рыбалку запретили до 15 июня.

На водохранилищах, некоторых озерах и реках Свердловской области с 25 апреля по 15 июня действовал нерестовый запрет. Так, ловить рыбу нельзя было в Аятском, Белоярском, Верхне-Выйском, Верхне-Макаровском, Верхне-Салдинском, Волчихинском, Исинском, Исетском, Невьянском, Нижне-Выйском, Нижне-Тагильском, Нижне-Салдинском, Ново-Мариинском, Ленёвском, Петрокаменском и Черноисточинском водохранилищах, а также озёрах Балтым, Мелкое и Таватуй. Запрет также распространялся на реку Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реку Решётка.

По правилам рыболовства, нерестовый запрет действовал с 15 мая по 15 июня и на Артинском, Афанасьевском, Атигском, Билимбаевском, Верх-Нейвинском, Верхне-Туринском, Кушвинском, Михайловском, Нижне-Туринском, Нижне-Сергинском, Погорельском, Староуткинском, Режевском, Ревдинском и Полевском водохранилищах. Тогда же ловля рыбы была запрещена в озёрах Дикое, Чусовое, Шитовское и Шарташ. Кроме того, с 1 мая по 15 июня запрет действовал на реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия.

Также с 1 по 30 мая данный запрет действовал на остальных объектах рыбохозяйственного значения Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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