На свердловских водоемах закончился запрет на ловлю рыбы

17:03 | 16.06.2020

Фото: artfile.ru

На водоемах Среднего Урала завершился запрет на ловлю рыбы. Напомним, что на некоторых водоемах области рыбалку запретили до 15 июня.



На водохранилищах, некоторых озерах и реках Свердловской области с 25 апреля по 15 июня действовал нерестовый запрет. Так, ловить рыбу нельзя было в Аятском, Белоярском, Верхне-Выйском, Верхне-Макаровском, Верхне-Салдинском, Волчихинском, Исинском, Исетском, Невьянском, Нижне-Выйском, Нижне-Тагильском, Нижне-Салдинском, Ново-Мариинском, Ленёвском, Петрокаменском и Черноисточинском водохранилищах, а также озёрах Балтым, Мелкое и Таватуй. Запрет также распространялся на реку Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реку Решётка.



По правилам рыболовства, нерестовый запрет действовал с 15 мая по 15 июня и на Артинском, Афанасьевском, Атигском, Билимбаевском, Верх-Нейвинском, Верхне-Туринском, Кушвинском, Михайловском, Нижне-Туринском, Нижне-Сергинском, Погорельском, Староуткинском, Режевском, Ревдинском и Полевском водохранилищах. Тогда же ловля рыбы была запрещена в озёрах Дикое, Чусовое, Шитовское и Шарташ. Кроме того, с 1 мая по 15 июня запрет действовал на реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия.



Также с 1 по 30 мая данный запрет действовал на остальных объектах рыбохозяйственного значения Свердловской области.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»