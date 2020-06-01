Свердловские врачи получили выплаты в размере более 1,5 миллиардов рублей

16:40 | 16.06.2020

Фото: скриншот прямой трансляции брифинга

Свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков сообщил о том, что в качестве дополнительных выплат врачи получили более полутора миллиардов рублей.



По словам министра, 145 медиков, 70% из которых – врачи, получают страховые выплаты в связи с заражением коронавирусной инфекцией.



Кроме того, Андрей Цветков рассказал, что, по данным минздрава, пациенты с COVID-19 занимают около 50% больничных коек. Также в медучреждениях находится много заболевших пневмонией.



– Пациентов мы размещаем не только в Екатеринбурге, но и в городах-спутниках, – отметил Цветков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»