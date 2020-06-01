На Средний Урал надвигаются грозы и дожди

15:57 | 16.06.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 17 июня. МЧС рассылает SMS-оповещения.



«По данным синоптиков, 17 июня местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дождь. Будьте бдительны!» – написано в сообщении.



МЧС рекомендует прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, а также без крайней необходимости не выходить на улицу. Лучше переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы.



В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»