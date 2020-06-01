В Березовском возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы

15:28 | 16.06.2020

Фото: wikimapia.org

В Березовском по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело из-за осквернения символов воинской славы. Факт противоправных действий был выявлен по результатам мониторинга СМИ и Интернета.



В ходе прокурорской проверки было установлено, что в октябре 2018 года молодые люди из Березовского сняли видеоролик, на котором зафиксированы факты их умышленного вызывающего поведения по отношению к символам воинской славы, расположенным на мемориальном комплексе боевой славы и трудовой доблести березовчан в 1941-1945 годах.



Так, группа молодых людей пришла к памятнику, расположенному в Парке Победы и сняла видео с танцами на мемориальном комплексе. Семеро юношей встали рядом с Вечным огнем на постаменте мемориала и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения. При этом, один из них, танцевавший в центре группы, был одет в футболку с изображением фашистской символики.



Все это было зафиксировано на видео, смонтировано и опубликовано в социальной сети одним из участников.



Прокуратура Березовского направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Расследование данного дела находится на контроле прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»