В столице Урала закрывают движение по улице Народного Фронта

В Екатеринбурге закрывают движение транспорта в районе дома №47 по улице Народного Фронта. Ограничения будут действовать с 20 июня по 12 июля.Перекрытие связано со строительством ливневой канализации. На период проведения работ транспорт будут направлять по улицам Народного Фронта, Победы, Молодёжи и переулку Никитина.Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.