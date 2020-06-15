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14:40 | 16.06.2020
Фото: http://орджоникидзевский.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге открыли еще один парк для прогулок
В связи с действующим противоэпидемическим режимом останутся закрытыми аттракционы в парке, также в настоящее время сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
Со вторника, 16 июня, парк «Эльмашевский» будет открыт для посещений в привычное время – с 6:00 до 23:00. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию, использовать медицинские маски и дезинфицирующие средства.
Напомним, что большинство парков в уральской столице были закрыты на время карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
© «Вечерние ведомости»
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