Прокуратура проводит проверку из-за розлива нефтепродуктов в Сосьвинском районе

14:34 | 16.06.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокурор Серова Алексей Рубан выехал на место розлива нефтепродуктов в Сосьвинском районе. Об этом сообщает пресс-службе свердловского надзорного ведомства.



Прокуратура организовала проверку по информации о разливе нефти на 838-м километре нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь», недалеко от нефтеперекачивающей станции «Сосьва». По результатам проверки будут установлены причины и характер экологического происшествия. Также установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.



При наличии оснований по результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»