На условия в инфекционном отделении свердловской больницы поступила жалоба

14:17 | 16.06.2020

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на условия в инфекционном отделении больницы Пышмы: «Больницы все переполнены, кормят отвратительно, люди в коридорах лежат. Вы хоть посмотрите, что делается в больницах вдали от Екатеринбурга! Приезжайте в Пышму, в инфекционное отделение, убедитесь сами».



Глава Среднего Урала в своем аккаунте в Instagram ответил, что внимательно за всем следит и разбирается в подобных случаях.



– Ситуация с коронавирусом, безусловно, стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения. И в условиях многократно возросшей нагрузки сбои, конечно, могут быть. Мы за этим очень внимательно следим и в каждом таком случае досконально разбираемся, принимаем меры, чтобы подобное не повторялось. Для меня важно получать обратную связь от жителей, но Вы пишите о проблемах общими словами, и мне трудно будет дать конкретный ответ. Если отталкиваться от того, что Вы говорите об инфекционном отделении, речь, вероятно, идет о Верхнепышминской ЦГБ, которая сегодня у нас определена как один из инфекционных госпиталей для больных коронавирусом. Такие медучреждения сегодня – на особом контроле. И вопросы занятости коечного фонда, в том числе инфекционного отделения и реанимации, заслушиваются в Минздраве в ежедневном режиме. Все палаты там боксированные, поэтому пациентов в коридорах по определению быть не должно – это нарушений всех возможных норм санбезопасности в условиях COVID-19. Если же говорить о Пышминской центральной районной больнице, то она работает сегодня в штатном режим. И эта ЦРБ, безусловно, как и другие медучреждения региона в поле нашего зрения. Понятно, что другие болезни никуда не делись, поэтому оказание всей медпомощи внимание уделялось повышенное. Больничное питание многим не нравится, но оно все-таки диетическое, что называется, без изысков и учета индивидуальных вкусовых предпочтений. Тем не менее, я отдельное внимание еще раз обращу на эти больницы, – ответил Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»