Житель Алапаевска попросил губернатора открыть бани

13:52 | 16.06.2020

Фото: Евгений Куйвашев / Instagram

Сегодня, 16 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечал на вопросы жителей региона в Instagram. Один из них попросил губернатора открыть бани, отметив, что там и до пандемии ежедневно проводилась дезинфекция. Житель Алапаевска пояснил, что уже три месяца бани закрыты, накопились долги, за которые и платить нечем.



Евгений Куйвашев ответил, что открытия можно ждать только, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.



– Прекрасно понимаю, что вам нелегко. Многие уральцы ждут, когда мы сможем снять ограничения на работу бань. Но Вы, думаю, и сами понимаете, что проводить аналогию с магазинами и торговыми центрами, которые, кстати, мы пока полностью тоже открыть не можем из-за эпидобстановки, не совсем правильно. Дело не только и не столько в количестве посетителей, а в объективном отсутствии возможности обеспечить в бане или сауне полноценную защиту для людей. По той же самой причине спортзалы и фитнес-центры по методикам Роспотребнадзора получают возможность для возобновления деятельности только на последнем этапе снятия ограничений. В таких заведениях просто невозможно избежать непосредственного контакта или совместного использования людьми одних и тех же предметов. И это существенно повышает риски. Я надеюсь, что скоро заболеваемость пойдет на спад и мы сможем продолжить ослаблять режим ограничений, – написал Куйвашев в Instagram.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»