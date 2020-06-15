Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова

13:30 | 16.06.2020

Фото: Антон Шипулин / Инстаграм

Депутат Госдумы и известный биатлонист Антон Шипулин вступился за Максима Шибанова, которого сегодня судят за конфликт с православным журналистом Максимом Румянцевым. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.



Напомним, что год назад во время протестов в сквере у театра драмы Максим Шибанов после провокации Румянцева толкнул журналиста, от чего тот упал на землю. Произошло это, после того как Румянцев назвал протестующих «бесноватыми», а молодого человека назвал «девочкой». Журналист подал заявление в полицию, и в отношении Шибанова возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.



«Понимаю, есть заявление Румянцева, есть медицинское заключение, полиция обязана провести проверку. Но в действиях Шибанова не было никакого умысла, это же очевидно! Я поражен, как это уголовное дело вообще дошло до суда?! Как его расследовали? Как обвинительное заключение утвердила прокуратура? Вы там на изоляции с ума посходили? Шибанову, конечно, стоило сдержаться и не реагировать на провокации Румянцева. Но я и сам не знаю, а сдержался бы я?



Влиять на ход разбирательства и решение суда я не имею права. Но хочу сказать, что буду поддерживать Максима Шибанова и оказывать ему всяческую помощь. Если суд не оправдает Шибанова (а только оправдательный приговор может быть справедливым решением в этой истории), то будем бороться дальше.



А Румянцеву хочу сказать вот что: Максим, вам должно быть стыдно за свой гадкий и подлый поступок! Это не по-мужски. Вы позорите журналистское сообщество нашей области. Не представляю, как вы смотрите в глаза коллегам, читателям и, главное, своим детям», – написал Шипулин в посте.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»