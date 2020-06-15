Новости дня
13:11 | 16.06.2020
Фото: 24smi.org
В уральской столице осудят экс-замглавы свердловского УФССП
По данным следствия, в период с июня 2018 по февраль прошлого года обвиняемая, занимая должность замглавы УФСИН, получила от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму 1,7 миллиона рублей за содействие в пользу юридического лица по исполнительным производствам, в рамках которых были арестованы денежные средства должника и установлен запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости.
Передача взятки должностному лицу осуществлялась через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности, так как активно способствовали раскрытию коррупционного преступления. По этому же основанию был освобождён от уголовной ответственности и гендиректор организации.
–В ходе ОРМ сотрудники подразделения ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу совместно с коллегами из УФСБ установили личность и задержали подозреваемую. При осмотре её квартиры сотрудники полиции обнаружили большое количество вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщины к содеянному. В дальнейшем наработанные материалы были переданы сотрудникам СКР по Свердловской области, которые и довели расследование до логического завершения, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:40 | 16.06.2020
В Екатеринбурге открыли еще один парк для прогулок
13:52 | 16.06.2020
Житель Алапаевска попросил губернатора открыть бани
13:30 | 16.06.2020
Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова
13:11 | 16.06.2020
В уральской столице осудят экс-замглавы свердловского УФССП
12:53 | 16.06.2020
В Пермском крае запущен третий мусоросортировочный комплекс
12:49 | 16.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 197 жителей
12:46 | 16.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – ниже двух процентов
12:45 | 16.06.2020
Уральские врачи вылечили от COVID-19 еще 234 человека
12:41 | 16.06.2020
В Свердловской области от коронавируса скончались еще четыре человека
12:37 | 16.06.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 8248 человек
12:34 | 16.06.2020
В Перми обрабатывают территории против борщевика
12:33 | 16.06.2020
На Среднем Урала коронавирус выявили еще у 231 человека
12:33 | 16.06.2020
В Пермском крае выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции
12:27 | 16.06.2020
На СвЖД возобновляются рейсы до Адлера и Новороссийска
12:03 | 16.06.2020
Екатеринбурженка стала жертвой мошенников, потеряв 1,6 миллиона рублей
11:40 | 16.06.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Молодежи
11:22 | 16.06.2020
В Свердловской области за погибшего лося компенсацию выплатит РЖД
10:44 | 16.06.2020
В Кольцово петербуржец украл дорогие солнцезащитные очки и ремень
10:03 | 16.06.2020
На территории больницы в Екатеринбурге огонь повредил две иномарки
09:30 | 16.06.2020
В Свердловской области лекарства, обувь и сигареты отметят цифровой маркировкой
09:14 | 16.06.2020
В подвале жилого дома в столице Урала нашли ручную гранату
23:15 | 15.06.2020
ФК «Урал» подписал контракт с Давидом Караевым
22:13 | 15.06.2020
Внесены изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19
20:56 | 15.06.2020
В Екатеринбурге церковный суд рассмотрел дело схиигумена Сергия
20:24 | 15.06.2020
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего молодого человека, совершавшего покупки в интернет-магазине с чужих аккаунтов
19:36 | 15.06.2020
В Сухом Логу будут судить бизнесмена, обвиняемого в убийстве двух косуль