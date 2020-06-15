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13:11 | 16.06.2020

Фото: 24smi.org

В уральской столице осудят экс-замглавы свердловского УФССП

В Екатеринбурге осудят бывшего заместителя главы УФССП по Свердловской области, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере через посредника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в период с июня 2018 по февраль прошлого года обвиняемая, занимая должность замглавы УФСИН, получила от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму 1,7 миллиона рублей за содействие в пользу юридического лица по исполнительным производствам, в рамках которых были арестованы денежные средства должника и установлен запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости.

Передача взятки должностному лицу осуществлялась через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности, так как активно способствовали раскрытию коррупционного преступления. По этому же основанию был освобождён от уголовной ответственности и гендиректор организации.

–В ходе ОРМ сотрудники подразделения ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу совместно с коллегами из УФСБ установили личность и задержали подозреваемую. При осмотре её квартиры сотрудники полиции обнаружили большое количество вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщины к содеянному. В дальнейшем наработанные материалы были переданы сотрудникам СКР по Свердловской области, которые и довели расследование до логического завершения, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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