В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 197 жителей

12:49 | 16.06.2020

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Еще 197 жителей Екатеринбурга заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего в Свердловской области за сутки выявили еще 231 заболевшего коронавирусом. С начала эпидемии в регионе зафиксировано 9789 случаев COVID-19.



Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



По выздоровлению еще 234 человека. Всего уральские врачи вылечили 4469 пациентов.



За сутки также зафиксировали четыре смерти от коронавируса. В регионе от COVID-19 скончались уже 54 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»