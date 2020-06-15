Новости дня
12:49 | 16.06.2020
Фото: rus.azattyq-ruhy.kz
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 197 жителей
Всего в Свердловской области за сутки выявили еще 231 заболевшего коронавирусом. С начала эпидемии в регионе зафиксировано 9789 случаев COVID-19.
Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
По выздоровлению еще 234 человека. Всего уральские врачи вылечили 4469 пациентов.
За сутки также зафиксировали четыре смерти от коронавируса. В регионе от COVID-19 скончались уже 54 человека.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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