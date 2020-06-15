Уральские врачи вылечили от COVID-19 еще 234 человека

12:45 | 16.06.2020

Фото: coronovirus-obstanovka.ru

На Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписали еще 234 человека. Всего уральские врачи вылечили уже 4469 пациентов с коронавирусом.



За сутки в Свердловской области выявили 231 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе вирус обнаружен у 9789 человек.



Состояние 88 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»