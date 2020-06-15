В Свердловской области от коронавируса скончались еще четыре человека

12:41 | 16.06.2020

Фото: belgorod.bezformata.com

В Свердловской области за сутки зафиксировали четыре смерти от коронавируса. С начала эпидемии на Среднем Урале от COVID-19 скончались 54 человека.



Добавим, что за последние сутки в регионе выявили еще 231 новый случай коронавируса. Всего в области вирус обнаружен у 9789 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»