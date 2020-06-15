В России подтвердили коронавирус еще у 8248 человек

За сутки в России подтвердили 8248 новых случаев коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 2 950 случаев (35,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране коронавирусом заболели 545 458 человек в 85 регионах.Также выписано из больниц по выздоровлению выписали еще 9 767 пациентов. Всего российские врачи вылечили уже 294 306 человек с коронавирусом.За сутки зафиксировано 193 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 7 284 человек.Добавим, что в стране проведены свыше 15,3 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 234,2 тысячи тестов за последние сутки.