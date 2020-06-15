Екатеринбурженка стала жертвой мошенников, потеряв 1,6 миллиона рублей

12:03 | 16.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

В столице Урала пенсионерка перевела мошенникам более полутора миллионов рублей ради компенсации за якобы некачественные лекарственные аппараты.



Как сообщает пресс-служба УМВД, 9 июня в отдел полиции №15 обратилась екатеринбурженка 1950 года рождения и заявила, что в результате обмана перевела неизвестным все свои сбережения – 1 640 000 рублей.



В ходе доследственной проверки установили, что 26 марта заявительнице с номера, начинающегося на «8-495», позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одного из крупных кредитных учреждений. Он поинтересовался, приобретала ли женщина лекарственные препараты через интернет. Пенсионерка призналась, что действительно приобрела таблетки от сахарного диабета, но они ей не помогли. Неизвестный сослался на «Постановление Правительства» и предложил женщине компенсацию в размере 584 тысяч рублей.



Однако, по словам мужчины, для получения данной компенсации ей необходимо было перечислить на указанный им счет 30 тысяч рублей в качестве налога. Пенсионерка согласилась, сняла деньги со своего счета и перевела их через личный кабинет.



После этого неизвестный стал звонить потерпевший каждый день. По его требованию женщина сделала еще несколько переводов, суммы которых варьировались от 50 до 200 тысяч рублей. В период с 6 по 14 мая пенсионерка опять же по требованию неизвестного сделала еще ряд переводов на общую сумму 486 тысяч рублей.



15 мая женщине позвонил уже другой неизвестный с номера «7-800», он представился менеджером и заявил, что нужно перевести еще денег. После этого пенсионерке позвонила неизвестная женщина и спросила, почему же денежные переводы осуществлены частями. Она пояснила, что налог необходимо заплатить одним поручением. В результате потерпевшая перевела на указанный счет еще 234 тысячи рублей.



Затем женщине снова позвонил «менеджер» и сказал, что на ее имя будет открыта ячейка с денежными средствами в размере 1 160 000 рублей. Однако для этого необходимо перевести еще 350 тысяч рублей. Пенсионерка вновь согласилась и перевела указанную сумму.



Через некоторое время потерпевшая начала беспокоиться и позвонила на звонившие ей ранее абонентские номера, однако те были недоступны. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в органы внутренних дел.



– В настоящее время по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации — мошенничество в особо крупном размере. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и изобличение преступников, – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.



Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными, не передавать и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам ни под каким предлогом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»